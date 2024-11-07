Червиченко: дисквалификации Роши и Литвинова понять сложно, в КДК специалисты по боям?

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о дисквалификациях полузащитника красно-белых Руслана Литвинова (два матча) и защитника столичного ЦСКА Виллиана Роши (три встречи) после потасовки в матче 14-го тура чемпионата России. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.

«Не знаю, чем руководствовался КДК. Может, они специалисты по кулачным боям. У Литвинова не такой акцентированный удар — он совмещал это с хватанием за лицо. Роша отвечал, уже когда получил. Справедливо было бы одинаковое наказание, но логику сложно понять.

Должны оцениваться действия игрока. Литвинов потянул руку к лицу. Мы же не выставляем оценки, как в фигурном катании. Одно от другого отличается лишь качеством исполнения, но оцениваться должно не это», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.