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Червиченко: дисквалификации Роши и Литвинова понять сложно, в КДК специалисты по боям?

Червиченко: дисквалификации Роши и Литвинова понять сложно, в КДК специалисты по боям?
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о дисквалификациях полузащитника красно-белых Руслана Литвинова (два матча) и защитника столичного ЦСКА Виллиана Роши (три встречи) после потасовки в матче 14-го тура чемпионата России. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Не знаю, чем руководствовался КДК. Может, они специалисты по кулачным боям. У Литвинова не такой акцентированный удар — он совмещал это с хватанием за лицо. Роша отвечал, уже когда получил. Справедливо было бы одинаковое наказание, но логику сложно понять.

Должны оцениваться действия игрока. Литвинов потянул руку к лицу. Мы же не выставляем оценки, как в фигурном катании. Одно от другого отличается лишь качеством исполнения, но оцениваться должно не это», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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