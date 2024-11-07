Бонгонда объяснил, почему расстроился из-за ухода Джикии из «Спартака»

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда высказался о том, что команду покинул бывший капитан Георгий Джикия. Защитник ушёл из московского клуба по истечении срока контракта прошлым летом. Позже на правах свободного агента он присоединился к подмосковным «Химкам». Стороны подписали контракт в последний день летнего трансферного окна.

«Я был расстроен, что Джикия ушёл из «Спартака». Георгий был очень добр ко мне, когда я только перешёл в «Спартак», поэтому я всегда буду благодарен ему. Сейчас же я рад, что он всё-таки нашёл себе новую команду и будет играть в чемпионате России», — приводит слова Тео Бонгонда Legalbet.