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Пиняев — о Европе: поеду в тот клуб, который будет на меня рассчитывать

Пиняев — о Европе: поеду в тот клуб, который будет на меня рассчитывать
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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев рассказал, в какой европейской команде готов продолжить футбольную карьеру.

«Я поеду в тот клуб, который будет на меня рассчитывать и видеть во мне проект. Ещё желательно, чтобы команда играла в интересный атакующий футбол — сидеть в «автобусе» я не готов. Хочу полноценно помогать команде на поле, а не отбывать номер. Только в таком случае возможны прогресс и переход в более статусный клуб», — приводит слова Пиняева Sport24.

В нынешнем сезоне Пиняев сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 8 млн.

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