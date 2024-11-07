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Мбаппе не вызван в сборную Франции на матчи Лиги наций с Италией и Израилем

Мбаппе не вызван в сборную Франции на матчи Лиги наций с Италией и Израилем
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не был вызван в сборную Франции на грядущие матчи группового этапа Лиги нацией УЕФА с Израилем (14 ноября) и Италией (17 ноября). Об этом информирует официальный сайт Федерации футбола Франции.

Вратари: Люка Шевалье («Лилль»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).

Защитники: Жонатан Клосс («Ницца»), Лука Динь («Астон Вилла»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»).

Полузащитники: Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид), Маттео Гендузи («Лацио»), Н'Голо Канте («Аль-Иттихад»), Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Марсель»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Нападающие: Брэдли Баркола («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Рандаль Коло Муани («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

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