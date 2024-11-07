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В «Спартаке» назвали несправедливым решение дисквалифицировать Литвинова на два матча

В «Спартаке» назвали несправедливым решение дисквалифицировать Литвинова на два матча
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Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал несправедливым решение дисквалифицировать хавбека красно-белых Руслана Литвинова на два матча.

«Мы не понимаем решение по Литвинову и не согласны с ним. Считаем позицию ЭСК и последующие действия КДК нелогичными, несправедливыми и формалистскими. Агрессивный и акцентированный удар по лицу приравняли к попытке разнять футболистов. Вся страна видела, что произошло на поле. Руслан — корректный и воспитанный игрок, до этого за всю карьеру не получил ни одной прямой красной карточки. В его действиях не было агрессии, он разнимал потасовку. Решение необъективно и несправедливо. Работа ЭСК и КДК вызывает массу вопросов», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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