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Ковтун: Литвинов наверняка расстроен: Роша был агрессивнее, а наказания — почти одинаковые

Ковтун: Литвинов наверняка расстроен: Роша был агрессивнее, а наказания — почти одинаковые
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун высказался о дисквалификациях полузащитника красно-белых Руслана Литвинова (два матча) и защитника столичного ЦСКА Виллиана Роши (три встречи) после потасовки в матче 14-го тура чемпионата России. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Это решения комиссии, у них свои правила и определённые трактовки. По моему мнению, Роша действовал более агрессивно, это больше похоже на драку. Как он себя весь матч вёл, были эмоции. В том эпизоде Умяров начал одёргивать его, и Роша уже не стал сдерживаться. А со стороны Литвинова было лёгкое воздействие, получилось без полноценного удара — просто выставлял руку.

Наверное, наказание Роше должно быть построже. Наверняка Литвинов расстроен. Роша был агрессивнее, а наказания – почти одинаковые», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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