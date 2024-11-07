Объявлен итоговый состав сборной России на матчи с Брунеем и Сирией

На официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) был опубликован итоговый состав национальной команды, который примет участие в учебно-тренировочном сборе в Краснодаре (10 ноября). В его рамках сборная проведёт два товарищеских матча. 15 ноября в Краснодаре команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем, 19 ноября в Волгограде состоится игра со сборной Сирии.

В итоговый состав команды вызваны 29 футболистов:

Вратари:

Александр Максименко («Спартак», Москва), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники:

Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Илья Самошников, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат», Грозный), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники:

Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта).

Нападающие:

Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Фёдор Чалов (ПАОК, Салоники).