Тарханов: дисквалификация Роши жёсткая, но в футбол надо играть, а не драться

Российский тренер Александр Тарханов оценил решение КДК РФС дисквалифицировать защитника армейцев Виллиана Рошу на три игры за драку в дерби со «Спартаком» (0:2).

«В КДК всё сделали правильно. В футбол надо играть, а не драться. Литвинов в том эпизоде чуть ли не ковырял рукой в лицо Роше, поэтому Виллиан махал кулаком и разбил губу Бабичу.

Три матча дисквалификации — это жёсткое взыскание. К этому времени первая половина сезона уже закончится. Наказание было бы не жёстким, если бы игрок пропустил один матч, а не три», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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