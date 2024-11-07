Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — ПАОК. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: дисквалификация Роши жёсткая, но в футбол надо играть, а не драться

Тарханов: дисквалификация Роши жёсткая, но в футбол надо играть, а не драться
Комментарии

Российский тренер Александр Тарханов оценил решение КДК РФС дисквалифицировать защитника армейцев Виллиана Рошу на три игры за драку в дерби со «Спартаком» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«В КДК всё сделали правильно. В футбол надо играть, а не драться. Литвинов в том эпизоде чуть ли не ковырял рукой в лицо Роше, поэтому Виллиан махал кулаком и разбил губу Бабичу.

Три матча дисквалификации — это жёсткое взыскание. К этому времени первая половина сезона уже закончится. Наказание было бы не жёстким, если бы игрок пропустил один матч, а не три», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«После ЦСКА — «Спартак» бан Роше прилетит по полной». Судейство 14-го тура РПЛ
«После ЦСКА — «Спартак» бан Роше прилетит по полной». Судейство 14-го тура РПЛ

Видео: самые скандальные футболисты в истории.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android