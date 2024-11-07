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Агент прокомментировал отсутствие Головина в составе сборной России на матчи в ноябре

Агент прокомментировал отсутствие Головина в составе сборной России на матчи в ноябре
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался об отсутствии футболиста в составе сборной России на ноябрьские товарищеские матчи с Брунеем и Сирией.

«Думаю, об отсутствии Головина в списке сборной выскажется главный тренер. Я причину знаю, но оставлю это ему. Саша всегда с большим удовольствием приезжает в сборную, но именно сейчас лучше так», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора российская национальная команда сыграет с Брунеем (15 ноября), а также с Сирией (19 ноября).

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