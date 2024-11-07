«Так будет лучше». Дешам — о невызове Мбаппе в сборную Франции на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о своём решении не вызывать нападающего Килиана Мбаппе в национальную команду на грядущие матчи группового этапа Лиги нацией УЕФА с Израилем (14 ноября) и Италией (17 ноября).

«Я обсуждал эту ситуацию с ним. После встречи подумал и принял решение. Думаю, так будет лучше. Не собираюсь это обсуждать. Могу сказать только две вещи: Килиан хотел приехать, и это не связано с проблемами, не касающимися спорта, в отношении которых действует презумпция невиновности. Я выбрал такой состав на два предстоящих матча», — приводит слова Дешама RMC Sport.

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