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Егор Титов: дисквалификация Литвинова абсурдная и неправильная, два матча — это много

Егор Титов: дисквалификация Литвинова абсурдная и неправильная, два матча — это много
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил решение КДК РФС дисквалифицировать полузащитника красно-белых Руслана Литвинова на две встречи после потасовки с защитником столичного ЦСКА Виллианом Рошей в матче 14-го тура чемпионата России. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0. Литвинов толкнул соперника, что было расценено как провокация и агрессивное поведение.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Мне кажется, решение КДК неправильное, абсурдное. Есть удар — мы же про футбол говорим, а не про хоккей. Да, Руслан пытался остановить всю эту бойню. Но мы видели, что творилось за ним: там тоже нужно было двум-трём футболистам как минимум жёлтые, а возможно — и красные карточки показывать. Два матча Литвинову — это много», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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