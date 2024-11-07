Егор Титов: дисквалификация Литвинова абсурдная и неправильная, два матча — это много

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил решение КДК РФС дисквалифицировать полузащитника красно-белых Руслана Литвинова на две встречи после потасовки с защитником столичного ЦСКА Виллианом Рошей в матче 14-го тура чемпионата России. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0. Литвинов толкнул соперника, что было расценено как провокация и агрессивное поведение.

«Мне кажется, решение КДК неправильное, абсурдное. Есть удар — мы же про футбол говорим, а не про хоккей. Да, Руслан пытался остановить всю эту бойню. Но мы видели, что творилось за ним: там тоже нужно было двум-трём футболистам как минимум жёлтые, а возможно — и красные карточки показывать. Два матча Литвинову — это много», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.