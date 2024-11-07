«Мы можем посмотреть всех в деле». Карпин — об итоговом составе сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о выборе окончательного состава на ноябрьский сбор и матчи с Брунеем и Сирией.

– На сбор вызваны 29 футболистов. Команда сыграет двумя разными составами во встречах с Брунеем и Сирией?

– Да, на всех сборах, на которых у нас было два матча, мы придерживались одного подхода: дать сыграть всем вызванным футболистам. Таким образом мы можем посмотреть всех в деле и дать понять игрокам, что они приезжают в сборную не только тренироваться. Как показывает практика, два-три игрока могут приехать на сбор с недомоганиями или повреждениями, поэтому вызваны 29 футболистов. Окончательный состав определится после того, как все пройдут обследование у медицинского штаба сборной, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

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Как сборная России играет при Карпине: