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Карпин объяснил, почему Литвинов и Сергеев не вызваны в сборную России на ноябрьские матчи

Карпин объяснил, почему Литвинов и Сергеев не вызваны в сборную России на ноябрьские матчи
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, почему некоторые футболисты, имеющие постоянную игровую практику, не были включёны в окончательный состав национальной команды на товарищеские матчи с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября).

– Из расширенного списка в окончательный не попали футболисты, которые постоянно играют в своих клубах и выглядят достойными кандидатами в национальную команду – Литвинов, Сильянов, Сергеев и другие – почему они не вызваны в сборную?
– Практически все эти игроки имеют определённые проблемы со здоровьем. Мы решили их не вызывать по рекомендации врачей, не подвергать риску усугубить повреждения и дать возможность восстановиться, — приводит слова Карпина официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

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