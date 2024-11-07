Титов: за то, что делал Роша, надо давать от пяти матчей дисквалификации

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил решение КДК РФС дисквалифицировать защитника ЦСКА Виллиана Рошу на три игры за драку с полузащитником красно-белых Русланом Литвиновым в дерби со «Спартаком». «Спартак» одержал победу со счётом 2:0. Роша ударил Литвинова прямо в лицо, за что получил красную карточку.

«Всякое было и на моём веку. Понятно, что сегодня есть трактовки, которые, по моему мнению, не всегда правильные. Получается, за то, что делал Роша, нужно давать от пяти матчей. Но здесь есть регламент, надо отталкиваться от того, что есть. Сегодня любое движение в сторону лица — минимум жёлтая, а возможно, и красная карточка. Но, повторюсь, удар Роши и движение Литвинова — это немножко разные вещи. Если наказывать, то наказывать всех участников. Могло быть побоище», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.