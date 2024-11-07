Титов: мне непонятно, почему КДК не учитывает, что в поведении Роши был прецедент

Бывший атакующий полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о дисквалификациях полузащитника красно-белых Руслана Литвинова (два матча) и защитника столичного ЦСКА Виллиана Роши (три встречи) после потасовки в матче 14-го тура чемпионата России. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.

«В поведении Роши был прецедент. Мне непонятно, почему КДК это не учитывает. Руслану — только держаться. Конечно, решение несправедливое. Но тем не менее у Роши три матча, а у Литвинова — два. Хотя могли бы ещё набросить. У КДК есть полномочия посмотреть эпизод полностью и решить, кто прав и виноват. Есть ещё некоторые организаторы, которые поспособствовали этой бойне», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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