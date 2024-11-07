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Галатасарай – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча Лиги Европы УЕФА 2024-2025 начнется в 20:45

«Галатасарай» — «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЕ начнётся в 20:45
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Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретятся «Галатасарай» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В следующем туре общего этапа Лиги Европы «Галатасарай» встретится с «АЗ Алкмар» из Нидерландов. Игра состоится 28 ноября. В свою очередь, «Тоттенхэм» проведёт матч с «Ромой» (28 ноября).

В предыдущем туре данного соревнования турецкий гранд победил «Эльфсборг» со счётом 4:3. «Тоттенхэм» обыграл «АЗ Алкмар» со счётом 1:0.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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