«Галатасарай» — «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЕ начнётся в 20:45

Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретятся «Галатасарай» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре общего этапа Лиги Европы «Галатасарай» встретится с «АЗ Алкмар» из Нидерландов. Игра состоится 28 ноября. В свою очередь, «Тоттенхэм» проведёт матч с «Ромой» (28 ноября).

В предыдущем туре данного соревнования турецкий гранд победил «Эльфсборг» со счётом 4:3. «Тоттенхэм» обыграл «АЗ Алкмар» со счётом 1:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: