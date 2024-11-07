Губерниев обратился к Карпину с призывом пригласить Дзюбу в сборную России

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев считает, что тренерскому штабу сборной России стоит вызвать 36-летнего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу в национальную команду.

«Сейчас любой блестящий инфоповод, связанный со сборной, — это благо. Не хочу никого обидеть, но команда играет с не самыми сильными соперниками. Приглашение Дзюбы придаст больше интереса к этим матчам. Решение в любом случае за тренерским штабом, но на месте Валерия Карпина я бы вообще не думал — вызывать или нет. Не люблю слово «хайп», но это действительно был бы «хайп здорового человека». Это самый популярный футболист страны, можно сослаться на опрос ВЦИОМ. Не Акинфеев или Аршавин, который давно закончил, а именно Артём. И это на фоне падения интереса к футболу. Надо на этом играть. Тем более Дзюба заслужил приглашение своей игрой, он здорово смотрелся в матчах за «Акрон». Поэтому не надо даже думать — надо вызывать Артёма, выпускать и кайфовать всем. Хочу обратиться через ваше издание к Валерию Георгиевичу с этим призывом», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт.Ру».

Напомним, в рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора российская национальная команда проведёт два товарищеских матча. 15 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с Брунеем, а 19 ноября — с Сирией.

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Как сборная России играет при Карпине: