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Янбаев: Диарра, Халк — это прямо супер, топчики. Сейчас таких и близко нет в РПЛ

Янбаев: Диарра, Халк — это прямо супер, топчики. Сейчас таких и близко нет в РПЛ
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Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара» Ренат Янбаев назвал самых сильных легионеров, с которыми он играл.

— Халк и Диарра — самые крутые легионеры, с которыми ты играл?
— Ну, да. Халк, Диарра. Но ещё были Витсель, Чорлука, Фернандеш — тоже очень-очень сильные футболисты. Ману, может, до конца не раскрылся, но я с ним тренировался каждый день на протяжении трёх-четырёх лет и видел, в каком он порядке. Просто где-то ему себя не давали проявить, где-то были зарубы с руководством. Много звёзд тогда было. Но, наверное, Диарра, Халк — это прямо супер, топчики.

— Сейчас таких и близко нет в чемпионате России?
— Так и еврокубков нет — думаю, это тоже связано. Конечно, сейчас и близко таких легионеров нет. В 2010-е, когда к нам поехали звёзды, чемпионат России реально был очень сильным, — сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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