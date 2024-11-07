Янбаев рассказал, как живёт в США автор победного гола Голландии на Евро-2008 Торбинский

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара» Ренат Янбаев рассказал, как живёт бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, забивший победный гол в ворота Нидерландов в четвертьфинале на чемпионате Европы — 2008.

— Торбинский из Штатов не выходит на связь?

— Нет, с Димой давно не общался. Но и так ясно, что он нормально себя чувствует. Открыл академию в США, периодически прилетает в Москву, — сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Торбинский провёл в составе сборной России 30 матчей во всех турнирах.

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