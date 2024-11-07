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Титов: какое было бы наказание, если мы вспомним матч «Сатурн» — ЦСКА? UFC отдыхает

Титов: какое было бы наказание, если мы вспомним матч «Сатурн» — ЦСКА? UFC отдыхает
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Бывший футболист «Спартака» Егор Титов отреагировал на решение КДК РФС наказать защитника ЦСКА Виллиана Рошу и игрока «Спартака» Руслана Литвинова за потасовку в очном матче 14-го тура РПЛ. Рошу дисквалифицировали на три встречи, а Литвинова – на две.

«Я могу представить, какое было бы сегодня наказание, если мы вспомним матч «Сатурн» — ЦСКА? Тот интереснейший поединок, где отдыхают все боксёры и вся UFC. Сейчас есть КДК РФС, который принимает решение, там работают компетентные органы. Так решили, надо принимать. Увы, останемся без Литвинова», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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