Ренат Янбаев: в школе ЦСКА с детства прививали мысль, что за «Спартак» болеть не надо

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара» Ренат Янбаев признался, что в детстве болел за «Спартак».

— Когда в апреле 1997-го в Ногинске случилось побоище фанатов «Спартака» с ОМОНом, тебе 13 лет было. Не застал этот момент?

— Вообще не помню. Это в Кубке было, а я тогда уже играл в школе ЦСКА. Нам с детства прививали мысль, что за «Спартак» болеть не надо. Год-два я ещё по инерции переживал за красно-белых, а потом прошло. К ЦСКА проникся. Помню, как лет в 13 подавали мячи основной команде.

— А папа болел за «Спартак»?

— Да-да, он меня возил на «Спартак» — ЦСКА в «Лужники», в «Олимпийский» на футбол ездили. Лигу чемпионов с ним постоянно смотрели. Я прямо сильно болел за «Спартак». Когда команда Романцева одержала шесть побед в группе ЛЧ, все их матчи смотрел. Хорошо помню «Блэкберн», когда Юран забил, перекинул вратаря. Собака ещё на поле выбегала. В 14-15 лет эта симпатия к спартаковцам отпустила — уже стал больше переживать за свой клуб, ЦСКА.

Материалы по теме Янбаев рассказал, как живёт в США автор победного гола Голландии на Евро-2008 Торбинский

Самые титулованные футбольные клубы России: