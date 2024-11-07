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Таранов: Роша не был провокатором драки со «Спартаком» — реагировал на то, что было

Таранов: Роша не был провокатором драки со «Спартаком» — реагировал на то, что было
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Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов оценил решение КДК РФС дисквалифицировать защитника столичной команды Виллиана Рошу на три игры за драку с полузащитником «Спартака» Русланом Литвиновым в дерби клубов в рамках 14-го тура РПЛ. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0. Роша ударил Литвинова прямо в лицо, за что получил красную карточку.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Дисквалификация Роши на три матча — это вполне справедливое решение. Ничего там такого не было — Рошу хватали за лицо, а он просто отмахивался. Нельзя назвать бразильца зачинщиком драки, он просто среагировал на то, что было. Он не был провокатором в этой схватке единоборств», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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