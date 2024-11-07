Таранов: Роша не был провокатором драки со «Спартаком» — реагировал на то, что было

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов оценил решение КДК РФС дисквалифицировать защитника столичной команды Виллиана Рошу на три игры за драку с полузащитником «Спартака» Русланом Литвиновым в дерби клубов в рамках 14-го тура РПЛ. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0. Роша ударил Литвинова прямо в лицо, за что получил красную карточку.

«Дисквалификация Роши на три матча — это вполне справедливое решение. Ничего там такого не было — Рошу хватали за лицо, а он просто отмахивался. Нельзя назвать бразильца зачинщиком драки, он просто среагировал на то, что было. Он не был провокатором в этой схватке единоборств», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.