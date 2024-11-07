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Янбаев: играли в мороз — пальцев не чувствовал. После матча орал от боли в раздевалке

Янбаев: играли в мороз — пальцев не чувствовал. После матча орал от боли в раздевалке
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Бывший защитник «Локомотива» Ренат Янбаев поделился историей об игре в футбол в мороз.

— Доктор Ярдошвили рассказывал, что ты очень тяжело переносил игры в мороз, даже кричал от боли. До этого были обморожения?
— Да-да-да. Это 2013 год, тренером «Локо» был Леонид Кучук. В 10-х числах декабря принимали в Черкизове «Рубин». Сыграли 0:0. У меня уже пальцы были немного больные — наверное, ещё ребёнком отморозил. За школу ЦСКА на зимнем первенстве мы и в минус 20 играли. А тогда перед «Рубином» мне намазали пальцы согревающей мазью. Я их просто не чувствовал. Когда после матча начало всё отходить, я просто орал в раздевалке. Такой боли никогда в жизни не было. Прямо ужас, — сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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