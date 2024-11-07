Гладилин: Роша вёл себя очень нагло — неправильно показывать кикбоксинг вместо футбола

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал решение КДК дисквалифицировать защитника ЦСКА Виллиана Рошу на три матча, а игрока красно-белых Руслана Литвинова – на два за драку в дерби в 14-м туре РПЛ. Игра закончилась победой красно-белых со счётом 2:0.

«Решение по дисквалификации правильное. Роша вёл себя более активно. Литвинов начал махать рукой, но ему не надо было вступать в потасовку. Не его это дело — разбираться. За то, что Литвинов вступился и начал толкаться, он получил два матча, а Роша вёл себя очень нагло, поэтому получил больше.

Думаю, драка не была грубой. Судейство в игре было нормальным, арбитр всё делал правильно. За такие вещи надо наказывать, чтобы ребята знали, что на стадионе присутствует много зрителей и детей, поэтому неправильно показывать кикбоксинг вместо футбола. Наказание, может быть, и смягчено по правилам, но мера такая, что на поле нельзя махать руками», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.