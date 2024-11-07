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Первый тренер Чалова: вызов в сборную поможет Феде перезагрузиться, в Греции всё печально

Первый тренер Чалова: вызов в сборную поможет Феде перезагрузиться, в Греции всё печально
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Павел Коваль, первый тренер российского нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, высказался о вызове 26-летнего футболиста в сборную России на ноябрьские товарищеские матчи с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября).

«Возможно, вызов в сборную поможет Чалову перезагрузиться. Он вернётся в Россию, может, зайдёт домой. С ним вызваны Тюкавин и Мусаев — скорее всего, Федя сыграет в одном из матчей с Брунеем и Сирией. Хоть посмотрят на него, а то в Греции не забивает, даже в заявку один раз не попал. Там пока всё совсем печально, будем надеяться, что всё-таки что-то начнёт получаться», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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