«Всё ради эмблемы «Барселоны». Кубарси — о травме, после которой ему наложили 10 швов

17-летний центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси прокомментировал свою фотографию, размещённую в социальных сетях сине-гранатовых после матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (5:2), на которой запечатлено его лицо с ссадинами, полученными после столкновения с защитником соперника Урошем Спаичем. В СМИ появлялась информация, что Кубарси наложили 10 швов.
Фото: Пресс-служба ФК «Барселона»
«Всё ради эмблемы «Барселоны», — написал Кубарси в своём аккаунте в социальной сети.
Ранее аккаунт каталонского клуба опубликовал представленную фотографию с подписью: «Всё для «Барсы».
Всего в нынешнем сезоне Кубарси сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей во всех турнирах. Ориентировочная стоимость испанца, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
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