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Иван Таранов назвал причину неудач ЦСКА в последних матчах

Иван Таранов назвал причину неудач ЦСКА в последних матчах
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Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о причинах не лучшей игры красно-синих в последних матчах. Напомним, в последних трёх играх во всех турнирах армейцы два раза сыграли вничью и один раз потерпели поражение.

«Понятно, что происходит с ЦСКА — у команды плохо получается игра в атаке. Такая проблема была несколько туров ранее, но потом прорвало Мусаева и Файзуллаева. Сейчас опять ЦСКА попал впросак с забитыми голами и победами.

Когда у футболиста есть квалификация, он её подтверждает каждый тур на длинной дистанции. А когда у футболиста случается прорыв и он показывает свою майку болельщикам, рановато думать, что всё хорошо. Надо доказывать каждую игру и тренировку. Уже тогда можно говорить о квалификации футболистов. Но на сегодняшний день атака ЦСКА оставляет желать лучшего», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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