Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вахания: неважно, что серия «Ростова» без побед закончилась в матче со «Спартаком»

Защитник «Ростова» Илья Вахания ответил на вопрос, испытывает ли он особые ощущения из-за того, что серия команды без побед завершилась именно в матче со «Спартаком». Напомним, 5 ноября «Ростов» обыграл красно-белых в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 1:0.

«Главное было обыграть. О том, кого обыграть, мы не думали», — приводит слова Вахании Metaratings.

Победа в матче со «Спартаком» стала первой с 18 сентября. Тогда команда Валерия Карпина смогла одолеть «Оренбург» (3:1).

На 44-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый удар. На 72-й минуте гол с пенальти забил крайний нападающий гостей Мохаммад Мохеби. На 86-й минуте защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.

Самые титулованные футбольные клубы России: