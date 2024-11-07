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Вахания: неважно, что серия «Ростова» без побед закончилась в матче со «Спартаком»

Вахания: неважно, что серия «Ростова» без побед закончилась в матче со «Спартаком»
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Защитник «Ростова» Илья Вахания ответил на вопрос, испытывает ли он особые ощущения из-за того, что серия команды без побед завершилась именно в матче со «Спартаком». Напомним, 5 ноября «Ростов» обыграл красно-белых в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 71'    
Удаления: Рябчук – 86' / нет

«Главное было обыграть. О том, кого обыграть, мы не думали», — приводит слова Вахании Metaratings.

Победа в матче со «Спартаком» стала первой с 18 сентября. Тогда команда Валерия Карпина смогла одолеть «Оренбург» (3:1).

На 44-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый удар. На 72-й минуте гол с пенальти забил крайний нападающий гостей Мохаммад Мохеби. На 86-й минуте защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.

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