Дмитрий Булыкин: за драку в дерби Литвинова и Рошу надо было наказать ещё и рублём

Бывший футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на решение КДК РФС наказать защитника ЦСКА Виллиана Рошу и игрока «Спартака» Руслана Литвинова за потасовку в очном матче 14-го тура РПЛ. Рошу дисквалифицировали на три встречи, а Литвинова – на две.

«Дисквалификации Роши и Литвинова являются заслуженными, потому что такая драка явно смазала всё впечатление о дерби. Иногда такие моменты случаются, поэтому нужно наказывать, чтобы этого не происходило чаще. Но не нужно давать дисквалификацию на больше матчей, потому что ребята завелись на поле.

Надо было ещё и рублём наказать футболистов за драку, чтобы в следующий раз подумали 10 раз перед тем, как драться. У нас хороший КДК, который делает всё грамотно. Я соглашусь с их решением», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.