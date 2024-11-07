Янбаев: в «Зените» суперкоманда была. Историю с Денисовым и Халком раздули для прессы

Бывший защитник «Локомотива» Ренат Янбаев рассказал о своих впечатлениях от пребывания в «Зените» на правах аренды.
— Да и попал ты в «Зенит» не в лучшее время?
— Почему? Суперкоманда была.
— Раздрай в раздевалке, конфликт Денисова с Халком и Витселем.
— Это продлилось максимум месяц. Потом закончилось, и всё нормально было. Историю раздули для телевидения, прессы, а внутри коллектива ничего такого вообще не чувствовалось.
— Хочешь сказать, что конфронтации между Денисовым и иностранцами на самом деле не было?
— Не было вообще ничего. Всё было нормально. И на тренировках, и везде, — сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.