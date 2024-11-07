Агент игрока «Балтики» Фернандеса: рассмотрим вариант с переходом в клуб РПЛ зимой

Футбольный агент Эдуардо Пинейро, представляющий интересы нападающего «Балтики» Алекса Фернандеса, сообщил о готовности футболиста к проведению переговоров с клубами из чемпионата России грядущей зимой.

«В случае интереса от клубов РПЛ, конечно, Алекс будет готов к переходу. Мы рассмотрим такой вариант», — приводит слова Пинейро «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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