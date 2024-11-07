«Мы хотя бы забили». «Црвена Звезда» потроллила «Реал» после проигрыша «Барселоне»

Пресс-служба «Црвены Звезды» подшутила над мадридским «Реалом» после минувшего матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной», в котором сербская команда потерпела поражение со счётом 2:5.

«Привет, мадридский «Реал», мы, может, и проиграли, зато забили два гола», — написано в официальном аккаунте «Црвены Звезды» в соцсети Х (ранее Twitter).

26 октября состоялся матч 11-го тура испанской Примеры, в котором «Барселона» разгромила мадридский клуб со счётом 4:0. Также пресс-служба сербской команды сопроводила данную публикацию коротким видеофрагментом, в котором было обыграно то обстоятельство, что во время матча с «Барселоной» футболисты «сливочных» 12 раз попадали в положение «вне игры».

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