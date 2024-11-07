«Мы хотя бы забили». «Црвена Звезда» потроллила «Реал» после проигрыша «Барселоне»
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Пресс-служба «Црвены Звезды» подшутила над мадридским «Реалом» после минувшего матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной», в котором сербская команда потерпела поражение со счётом 2:5.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Мартинес – 13' 1:1 Катомпа Мвумпа – 27' 1:2 Левандовски – 43' 1:3 Левандовски – 53' 1:4 Рафинья – 55' 1:5 Лопес Мартин – 76' 2:5 Милсон – 84'
«Привет, мадридский «Реал», мы, может, и проиграли, зато забили два гола», — написано в официальном аккаунте «Црвены Звезды» в соцсети Х (ранее Twitter).
26 октября состоялся матч 11-го тура испанской Примеры, в котором «Барселона» разгромила мадридский клуб со счётом 4:0. Также пресс-служба сербской команды сопроводила данную публикацию коротким видеофрагментом, в котором было обыграно то обстоятельство, что во время матча с «Барселоной» футболисты «сливочных» 12 раз попадали в положение «вне игры».
Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54' 0:2 Левандовски – 56' 0:3 Ямаль – 77' 0:4 Рафинья – 84'
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