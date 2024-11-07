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«Мы хотя бы забили». «Црвена Звезда» потроллила «Реал» после проигрыша «Барселоне»

«Мы хотя бы забили». «Црвена Звезда» потроллила «Реал» после проигрыша «Барселоне»
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Пресс-служба «Црвены Звезды» подшутила над мадридским «Реалом» после минувшего матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной», в котором сербская команда потерпела поражение со счётом 2:5.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Мартинес – 13'     1:1 Катомпа Мвумпа – 27'     1:2 Левандовски – 43'     1:3 Левандовски – 53'     1:4 Рафинья – 55'     1:5 Лопес Мартин – 76'     2:5 Милсон – 84'    

«Привет, мадридский «Реал», мы, может, и проиграли, зато забили два гола», — написано в официальном аккаунте «Црвены Звезды» в соцсети Х (ранее Twitter).

26 октября состоялся матч 11-го тура испанской Примеры, в котором «Барселона» разгромила мадридский клуб со счётом 4:0. Также пресс-служба сербской команды сопроводила данную публикацию коротким видеофрагментом, в котором было обыграно то обстоятельство, что во время матча с «Барселоной» футболисты «сливочных» 12 раз попадали в положение «вне игры».

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    
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