Янбаев составил портрет идеального футболиста из партнёров по «бронзовой» сборной России

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Ренат Янбаев составил портрет идеального футболиста из партнёров по «бронзовой» национальной команде (образца 2008 года).
— Интеллект.
— Аршавин. Хотя там и Зырянов был, и Семак.
— Техника.
— Юра Жирков. Как он голландцев возил!
— Скорость.
— Быстров.
— Выносливость.
— Кого ни возьми, все были в порядке. Пусть будет Анюков.
— Пас.
— Все с пасом были. Выберу Семака. Он и на Павлюченко, и на Зырянова отдал.
— Удар.
— Колодин.
— Харизма.
— За многими ребятами тянулись. Семак, Игнашевич, Аршавин, Акинфеев… Но пусть будет Рома Павлюченко, — сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.