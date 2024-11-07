Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Янбаев составил портрет идеального футболиста из партнёров по «бронзовой» сборной России

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Ренат Янбаев составил портрет идеального футболиста из партнёров по «бронзовой» национальной команде (образца 2008 года).

— Интеллект.

— Аршавин. Хотя там и Зырянов был, и Семак.

— Техника.

— Юра Жирков. Как он голландцев возил!

— Скорость.

— Быстров.

— Выносливость.

— Кого ни возьми, все были в порядке. Пусть будет Анюков.

— Пас.

— Все с пасом были. Выберу Семака. Он и на Павлюченко, и на Зырянова отдал.

— Удар.

— Колодин.

— Харизма.

— За многими ребятами тянулись. Семак, Игнашевич, Аршавин, Акинфеев… Но пусть будет Рома Павлюченко, — сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.