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Янбаев составил портрет идеального футболиста из партнёров по «бронзовой» сборной России

Янбаев составил портрет идеального футболиста из партнёров по «бронзовой» сборной России
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Ренат Янбаев составил портрет идеального футболиста из партнёров по «бронзовой» национальной команде (образца 2008 года).

— Интеллект.
— Аршавин. Хотя там и Зырянов был, и Семак.

— Техника.
— Юра Жирков. Как он голландцев возил!

— Скорость.
— Быстров.

— Выносливость.
— Кого ни возьми, все были в порядке. Пусть будет Анюков.

— Пас.
— Все с пасом были. Выберу Семака. Он и на Павлюченко, и на Зырянова отдал.

— Удар.
— Колодин.

— Харизма.
— За многими ребятами тянулись. Семак, Игнашевич, Аршавин, Акинфеев… Но пусть будет Рома Павлюченко, — сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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