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Таранов: Карпин понимает, у Чалова недостаток практики, вызов в сборную — его поддержка

Таранов: Карпин понимает, у Чалова недостаток практики, вызов в сборную — его поддержка
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Бывший футболист Иван Таранов прокомментировал вызов нападающего ПАОКа Фёдора Чалова в сборную России на ближайшие товарищеские матчи.

«На мой взгляд, Карпин понимает, что у Чалова есть недостаток игровой практики, но при этом Фёдор — боевая единица сборной, которую нельзя списывать со счетов. Думаю, Карпин даёт возможность Чалову не забывать о том, что за ним следят, смотрят, и даёт понять, что его никто не бросил. А также на него надеются, несмотря на то что он нестабильно выступает за ПАОК.

Вызов Чалова в сборную России — поддержка со стороны Карпина. Возможно, благодаря сборной России Чалов обретёт нужную уверенность, с помощью которой будет забивать за клуб», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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