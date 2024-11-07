Булыкин: если «Атланта» пройдёт «Интер» с Месси, Миранчук вряд ли прилетит в сборную

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об окончательном составе российской национальной команды на товарищеские матчи с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября).

«Прерогатива Карпина, кого вызывать в сборную России. Если он смотрит и наблюдает за Чаловым… Но как это сделать из Ростова? Если он видит и понимает, что Чалов поможет сборной или Феде нужно помочь… Однако встаёт вопрос о тех футболистах, кому тоже нужно получить уверенность. Карпин сам решает, кто это будет. Даже РФС не вмешивается в эти процессы.

Думаю, Алексей Миранчук вряд ли поедет в сборную России. Он продолжит осваиваться в новом клубе. У «Атланты» ещё третий матч с «Интер Майами». Получается, Карпин хочет ослабить «Атланту» и помочь выиграть Месси? Карпину было бы интересно пообщаться с Миранчуком насчёт вызова в сборную. От игры 10 ноября будет многое зависеть. Если «Атланта» пройдёт «Интер» с Месси, Миранчук вряд ли прилетит в сборную России. А если не пройдёт, Алексей приедет, расскажет, как играл с Месси, и передаст опыт молодым футболистам», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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