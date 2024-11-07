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«Счастливый был — пипец!» Ренат Янбаев назвал три самых радостных дня в футболе

«Счастливый был — пипец!» Ренат Янбаев назвал три самых радостных дня в футболе
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Бывший левый защитник сборной России Ренат Янбаев ответил на вопрос о трёх самых радостных событиях в футбольной карьере.

«Ну вот как раз выход в полуфинал Евро после Голландии. Счастливый был — пипец. Про нас даже фильм сняли — несколько раз смотрел. Конечно, ностальгия накатывала. Крутое было время, очень крутое.

Два Кубка России с «Локомотивом» объединим в один. А на третье место поставлю переход в «Локо», — сказал Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Янбаев провёл 12 матчей в составе сборной России, в которых не отметился результативными действиями.

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