«Счастливый был — пипец!» Ренат Янбаев назвал три самых радостных дня в футболе

Бывший левый защитник сборной России Ренат Янбаев ответил на вопрос о трёх самых радостных событиях в футбольной карьере.

«Ну вот как раз выход в полуфинал Евро после Голландии. Счастливый был — пипец. Про нас даже фильм сняли — несколько раз смотрел. Конечно, ностальгия накатывала. Крутое было время, очень крутое.

Два Кубка России с «Локомотивом» объединим в один. А на третье место поставлю переход в «Локо», — сказал Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Янбаев провёл 12 матчей в составе сборной России, в которых не отметился результативными действиями.

Самые титулованные футбольные клубы России: