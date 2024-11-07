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Экс-защитник «Локомотива» и «Зенита» рассказал, в чём была уникальность Халка и Диарра

Экс-защитник «Локомотива» и «Зенита» рассказал, в чём была уникальность Халка и Диарра
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Бывший защитник «Локомотива» и «Зенита» Ренат Янбаев ответил на вопрос, в чём заключалась уникальность бывшего полузащитника железнодорожников Лассаны Диарра и экс-нападающего сине-бело-голубых Халка.

«У Диарра вообще мяч не отнять было. Я не могу это объяснить, но топ-уровень виден сразу. Как он видит поле, как работает с мячом. Халк — это машина, которая сбивает, обыгрывает, с левой бьёт и отдаёт. Сколько он за «Зенит» забивал, отдавал. И так у него было везде, во всех командах», — сказал Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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