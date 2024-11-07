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Вратарь «Ахмата» Опарин — о матче Кубка России: все голы «Зенита» — следствие наших ошибок

Вратарь «Ахмата» Опарин — о матче Кубка России: все голы «Зенита» — следствие наших ошибок
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Вратарь «Ахмата» Михаил Опарин поделился мнением о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором грозненский клуб проиграл «Зениту» со счётом 0:3.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Клаудиньо – 20'     2:0 Кассьерра – 53'     3:0 Соболев – 88'    

«Играли с действующим чемпионом, неоднократным, на его поле. Ожидали большого давления, натиска. Но пытались играть активно, не отсиживаться. Что-то получалось, что-то — нет, бились, работали. Долгое время счёт был 1:0, во втором тайме пропустили ещё. В целом все голы «Зенита» — следствие наших ошибок. Если бы не они, не проиграли бы разгромно. Были и у нас шансы. В принципе, они остаются — ещё есть ответная игра», — приводит слова Опарина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Опарин принял участие в пяти матчах Кубка России, один из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 350 тыс.

Второй матч между «Ахматом» и «Зенитом» состоится 27 ноября.

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