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Сутормин — о матче Кубка России со «Спартаком»: надеюсь, что судейство станет лучше

Сутормин — о матче Кубка России со «Спартаком»: надеюсь, что судейство станет лучше
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Крайний нападающий «Ростова» Алексей Сутормин высказался на тему судейства после матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 71'    
Удаления: Рябчук – 86' / нет

— По судейству недовольны обе команды. Пересматривали момент, когда Комличенко сбили в штрафной — был удар по ногам или ударили через мяч?
— Не пересматривал. Был какой-то прострел, после которого возник вопрос, кто сыграл в мяч первый. Надо пересмотреть момент. Но вопросы есть — когда Дуарте держал Комличенко, даже не пытаясь сыграть в мяч. Или момент с Ланговичем, когда он прокинул мяч, ему бьют по ноге, а фол не свистят. Надеюсь, что судейство станет лучше, — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Напомним, на 44-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый удар. На 72-й минуте гол с пенальти забил крайний нападающий гостей Мохаммад Мохеби. На 86-й минуте защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.

Второй матч между командами состоится 27 ноября.

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