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Тороп рассказал, за счёт чего ему удалось отразить удар Даку с пенальти в матче КР

Тороп рассказал, за счёт чего ему удалось отразить удар Даку с пенальти в матче КР
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Вратарь ПФК ЦСКА Владислав Тороп ответил, как ему удалось перехитрить нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, который не смог реализовать 11-метровый удар в ворота 21-летнего футболиста в очном матче команд в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Готовились, изучали. Есть определённые хитрости, которые не стоит раскрывать. Безусловно, элемент везения тоже присутствовал, как в любом случае, когда вратарь берёт пенальти. В общем, отвечу так: что от меня зависело – сделал», — приводит слова Торопа Bobsoccer.

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 65-й минуте голом отметился нападающий «Рубина» Марвин Чуни, однако его мяч был отменён после просмотра VAR. На 89-й минуте Даку пробил с пенальти, но Тороп отразил удар.

Второй матч между командами состоится 26 ноября.

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