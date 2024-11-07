«Эдакий аналог Лиги чемпионов». Тороп оценил новый формат Кубка России

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп поделился мнением о новом формате розыгрыша Фонбет Кубка России.

«Очень нравится. Эдакий аналог Лиги чемпионов. Много матчей, что особенно важно, ведь на кубковые игры приходит много болельщиков. Это очень здорово. Разумеется, меня лично радует, что с такой формулой есть возможность играть регулярно. Двигаюсь вперёд, получаю большой опыт», — приводит слова Торопа Bobsoccer.

В нынешнем сезоне Тороп принял участие в семи матчах Кубка России, в пяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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