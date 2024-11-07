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Игорь Корнеев: дисквалификация Литвинова справедлива — он провоцировал Рошу

Игорь Корнеев: дисквалификация Литвинова справедлива — он провоцировал Рошу
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Футбольный эксперт Игорь Корнеев отреагировал на решение КДК РФС наказать защитника ЦСКА Виллиана Рошу и игрока «Спартака» Руслана Литвинова за потасовку в очном матче 14-го тура РПЛ. Рошу дисквалифицировали на три встречи, а Литвинова – на две. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Думаю, что дисквалификации Роши и Литвинова справедливы. Роша отмахнулся ударом и был ярко выраженный физический контакт. Литвинов, в свою очередь, жёстко провоцировал, схватив Рошу за лицо. Но там не было ударного контакта, поэтому и наказание меньше. Всё по делу», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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