Игорь Корнеев: дисквалификация Литвинова справедлива — он провоцировал Рошу

Футбольный эксперт Игорь Корнеев отреагировал на решение КДК РФС наказать защитника ЦСКА Виллиана Рошу и игрока «Спартака» Руслана Литвинова за потасовку в очном матче 14-го тура РПЛ. Рошу дисквалифицировали на три встречи, а Литвинова – на две. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.

«Думаю, что дисквалификации Роши и Литвинова справедливы. Роша отмахнулся ударом и был ярко выраженный физический контакт. Литвинов, в свою очередь, жёстко провоцировал, схватив Рошу за лицо. Но там не было ударного контакта, поэтому и наказание меньше. Всё по делу», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.