Виталий Кафанов объяснил выбор голкиперов на предстоящие товарищеские матчи сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил вызов Александра Максименко («Спартак», Москва), Ильи Лантратова («Локомотив», Москва) и Станислава Агкацева («Краснодар») в национальную команду на предстоящий учебно-тренировочный сбор. В его рамках сборная проведёт два товарищеских матча. 15 ноября в Краснодаре команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем, 19 ноября в Волгограде состоится игра со сборной Сирии.

«Из шести вратарей, которые были в расширенном списке сборной России, трое по разным причинам не смогут принять участие в учебно-тренировочном сборе и в товарищеских матчах с Брунеем и Сирией. У Андрея Лунёва проблемы с коленом, а Женя Латышонок получил травму в матче РПЛ. С Матвеем Сафоновым пообщались и решили, что ему сейчас лучше остаться в расположении ПСЖ», — приводит слова Кафанова пресс-служба сборной.