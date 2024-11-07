Агент Лепсая: Глушенков достоин попробовать себя в Европе

Футбольный агент Теймураз Лепсая считает, что нападающий «Зенит» Максим Глушенков обладает необходимым уровнем, чтобы попробовать свои силы в европейском клубе.

«Мне кажется, что Глушенков неплохо выглядит. И достоин попробоваться.

Стоит ли ему задуматься об отъезде следующим летом? Ему, наверное, в голове нужно всегда держать. Но мы понимаем, что российским футболистам сегодня не так просто попадать в Европу. Эта ситуация не столько зависит от игрока, сколько от готовности зарубежных клубов подписывать контракты с российскими футболистами. Ещё думаю, что из «Зенита» тяжело уезжать за границу», — приводит слова Глушенкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. В общей сложности 25-летний футболист провёл на поле 550 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: