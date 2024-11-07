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Янбаев: наверное, Халку платили больше всех в РПЛ. Другим звёздам — более-менее одинаково

Янбаев: наверное, Халку платили больше всех в РПЛ. Другим звёздам — более-менее одинаково
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Бывший защитник «Локомотива» Ренат Янбаев поделился мнением о заработной плате футболистов в начале 2010-х.

— В начале 2010-х зарплаты в «Локо» и «Зените» уже были несопоставимы?
— А я не знаю, сколько в «Зените» тогда платили. У меня же аренда была, поэтому и зарплата осталась такой же, как в «Локомотиве». Вот когда «Зенит» хотел меня выкупить, хорошие условия предлагали.

— Намного больше, чем в «Локо» в среднем получали?
— Так в «Локомотиве» тогда тоже звёзды играли — Ману Фернандеш, Ведран Чорлука, Диарра. Не знаю, сколько они получали, но, думаю, прилично. Наверное, Халку в «Зените» платили больше всех. А так у всех звёзд, которые из Европы приезжали, зарплаты были плюс-минус одинаковые. В том числе в «Локомотиве», «Спартаке», — сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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