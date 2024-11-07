«Манчестер Юнайтед» — ПАОК: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЕ начнётся в 23:00

Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и ПАОК. Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» встретится с «Будё-Глимт». Игра состоится 28 ноября. В свою очередь, ПАОК проведёт матч с РФШ (28 ноября).

В предыдущем туре данного соревнования английский клуб сыграл вничью с «Фенербахче» (1:1). ПАОК сыграл вничью с «Викторией Пльзень» (2:2).

Материалы по теме Названы шансы Фёдора Чалова забить в ворота «Манчестер Юнайтед»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: