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Манчестер Юнайтед — ПАОК. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Манчестер Юнайтед — ПАОК: онлайн-трансляция матча Лиги Европы УЕФА 2024-2025 начнётся в 23:00

«Манчестер Юнайтед» — ПАОК: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЕ начнётся в 23:00
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Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и ПАОК. Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В следующем туре общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» встретится с «Будё-Глимт». Игра состоится 28 ноября. В свою очередь, ПАОК проведёт матч с РФШ (28 ноября).

В предыдущем туре данного соревнования английский клуб сыграл вничью с «Фенербахче» (1:1). ПАОК сыграл вничью с «Викторией Пльзень» (2:2).

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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