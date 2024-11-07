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Рязанцев: гол «Барселоне» забил, про пирожки сказал, значит, не зря в футбол играл

Рязанцев: гол «Барселоне» забил, про пирожки сказал, значит, не зря в футбол играл
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Бывший полузащитник «Рубина» Александр Рязанцев прокомментировал свою фразу «Извините, пирожки», сказанную во время своей футбольной карьеры, а также высказался об идее открыть пирожковую.

«Гол «Барселоне» забил и про пирожки сказал, значит, не зря в футбол играл. У меня были разные победы, но запомнили меня по цитате про пирожки. Наверное, это отображает наше время.

Я не зарекаюсь, всё возможно. Но я понимаю, что если что-то открывать, то надо уходить в это дело целиком. Пока я к такому не готов», — приводит слова Рязанцева Metaratings.

Рязанцев завершил карьеру в 2023 году. На клубном уровне Рязанцев выступал за «Рубин», «Зенит», «Урал», «Амкар», «Химки», «Торпедо» Москва. Александр сыграл 462 матча, в которых отметился 49 голами и 60 результативными передачи.

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