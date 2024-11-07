Александр Рязанцев: я понимал, что в «Зените» бьюсь в стену

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев рассказал об уходе из стана сине-бело-голубых.

— Я всегда хотел проявлять себя на поле. Понимал, что в «Зените» бьюсь в стену, пытался её обойти.

– Семак пытался сохранить вас в клубе?

– Когда Семак пришёл в «Зенит», у меня уже закончился контракт. Так что мы с ним не общались. Я с ним успел поработать как с помощником тренера, — приводит слова Рязанцева Metaratings.

Рязанцев завершил карьеру в 2023 году. На клубном уровне Александр выступал за «Рубин», «Зенит», «Урал», «Амкар», «Химки», «Торпедо» Москва. Александр сыграл 462 матча, в которых отметился 49 голами и 60 результативными передачи.

«Зенит» в текущем сезоне РПЛ занимает второе место после 14 туров. Подопечные Сергея Семака набрали 33 очка.