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В «Динамо» высказались о пассивной поддержке трибун в матче с «Локомотивом»

В «Динамо» высказались о пассивной поддержке трибун в матче с «Локомотивом»
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об уровне поддержки с трибун в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 26'     1:1 Маухуб – 28'     1:2 Пиняев – 52'    

— Вам не показалось, что «Динамо» не хватило более активной поддержки с трибун в матче с «Локомотивом»?
— Во-первых, хочу поблагодарить всех наших болельщиков, которые пришли на игру. Большое им спасибо за поддержку. Во-вторых, да, действительно хотелось бы, чтобы активная поддержка была более масштабная и слышная. К этому надо стремиться, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, на 26-й минуте открыл счёт в матче защитник «Локомотива» Сесар Монтес, отличившись после розыгрыша углового удара. На 28-й минуте забил нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб с передачи полузащитника Дениса Макарова. На 53-й минуте отметился голом игрок «Локомотива» Сергей Пиняев, которому ассистировал Алексей Батраков.

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