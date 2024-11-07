В «Динамо» высказались о пассивной поддержке трибун в матче с «Локомотивом»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об уровне поддержки с трибун в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:2).

— Вам не показалось, что «Динамо» не хватило более активной поддержки с трибун в матче с «Локомотивом»?

— Во-первых, хочу поблагодарить всех наших болельщиков, которые пришли на игру. Большое им спасибо за поддержку. Во-вторых, да, действительно хотелось бы, чтобы активная поддержка была более масштабная и слышная. К этому надо стремиться, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, на 26-й минуте открыл счёт в матче защитник «Локомотива» Сесар Монтес, отличившись после розыгрыша углового удара. На 28-й минуте забил нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб с передачи полузащитника Дениса Макарова. На 53-й минуте отметился голом игрок «Локомотива» Сергей Пиняев, которому ассистировал Алексей Батраков.

Материалы по теме Александр Мостовой отреагировал на шуточный видеоролик «Динамо» с предсказанием стажировки

Самые титулованные футбольные клубы России: