Булыкин: вызов Дзюбы в сборную будет выглядеть не совсем красиво с футбольной точки зрения

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о потенциальном вызове в национальную команду 36-летнего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, который изъявил желание вернуться в неё.

Надо хорошенько подумать РФС и тренеру перед тем, как что-то делать. Понятно, что у нас сейчас нет ответственных матчей. Если бы они были, то Дзюбу близко не пригласили бы. А сейчас у нас то открытые тренировки, то Бруней. В такой ситуации могут и подумать. Хотя тогда можно всех ветеранов пригласить в национальную команду и проводить их матчем с каким-нибудь не сильным соперником.

Дзюба ещё не совсем ветеран? Глушаков тоже типа продолжает карьеру. И ещё таких же человек пять можно найти. Но, честно говоря, это выглядит не совсем красиво с футбольной точки зрения. Однако если РФС что-то придумает, например, сделает опрос среди болельщиков, то можно будет подумать. А так, устраивать в сборной проходной двор тоже нельзя, потому что это лицо страны и туда должны вызываться молодые ребята, опытные, которые находятся в хороших игровых кондициях, против кого бы ни играли», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

В составе сборной России Дзюба принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 15 результативными передачами.

Напомним, в ноябре российская национальная команда проведёт два товарищеских матча. 15 ноября в Краснодаре команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем, 19 ноября в Волгограде состоится игра со сборной Сирии.

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